Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске частично признал вину

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске , частично признал вину, сообщила на заседании суда судья Светлана Назарова

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия.

Гособвинение запросило для Аллахверанова 19 лет лишения свободы. Адвокаты настаивали на изменении квалификации статьи на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", срок наказания по которой от 7 до 15 лет. На заседании суда в четверг Аллахверанов в своем последнем слове попросил прощения у родственников Андрея Драчева.

"Подсудимый Аллахверанов Оглы Анар Алияр свою вину в совершении преступления признал частично, не оспаривая вины в наступлении смерти потерпевшего, считает, что его действия носили неосторожный характер. Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении преступления установлена в полном объеме совокупностью исследованных доказательств", — сказала на заседании судья Светлана Назарова.

Она сообщила также, что установлено, что смерть потерпевшего наступила от базально-стволовой формы ушиба головного мозга в результате тупой травмы головы и шеи.

Суд приступил к оглашению мотивировочной части приговора.