Не то время, не то место. Как опер трижды отсидел за чужое преступление

Свердловский областной суд поставил точку в громком деле сотрудника уголовного розыска Александра Зубовича, обвинявшегося в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование и судебные разбирательства длились более пяти лет, из них полтора года оперативник провел в колонии строгого режима . В итоге приговор отменили, а Зубовича вернули на службу. О том, как полицейский стал жертвой ложных показаний и почему этот случай можно считать уникальным, — в материале РИА Новости

Ночной рейд

В октябре 2013-го сотрудники ныне расформированной ФСКН устроили профилактический рейд по ночным клубам Екатеринбурга . Им помогали два оперативника областного главка МВД и омоновцы. В списке значились несколько злачных мест, в том числе и элитный клуб "Пушкин". Когда спецназовцы, первыми ворвавшись внутрь, "построили" посетителей, оперативники приступили к обыскам и осмотру помещения.

"Омоновцы сообщили мне, что возле туалета неизвестный сбросил пакет с белым веществом, — рассказывает РИА Новости оперуполномоченный УНК ГУ МВД по Свердловской области Александр Зубович. — Я подошел к предполагаемому владельцу пакета с порошком, показал удостоверение, спросил его имя, посветил в глаза фонариком и отправился в следующий зал. Больше с этим человеком я не общался, так как его увезли сотрудники ФСКН".

Через два месяца Зубовича вызвали на допрос в Следственный комитет . Оказалось, что 40-летний предприниматель Алексей Тучков, задержанный в "Пушкине", написал на оперативника заявление.

"В здании ФСКН бизнесмен жаловался на сильные боли в животе. К нему трижды приезжала скорая помощь, и медики даже зафиксировали перелом шестого ребра, но сотрудники наркоконтроля в госпитализации почему-то отказывали, — продолжает Александр. — Только через 12 часов Тучкова все же доставили в больницу, где ему удалили желчный пузырь и диагностировали разрыв печени. После операции коммерсант сообщил, что его избил светловолосый оперативник в штатском".

Следователь, взявшийся за это дело, по словам Зубовича, не увидел в его действиях состава преступления. Тогда сотрудника СК заменили. Но и его коллега вины оперативника не разглядел. В итоге расследование поручили заместителю руководителя следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

Судебная чехарда

В августе 2014-го Зубовичу предъявили обвинения по двум статьям — "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В основу уголовного дела, по словам адвоката, легли показания как самого потерпевшего, так и его 23-летней знакомой Елены Соколовой . Причем девушка несколько раз кардинально их меняла.

"Сначала свидетель сообщила, что Тучкова ударили спецназовцы в масках, которым он оказывал серьезное сопротивление, — объясняет РИА Новости адвокат Сергей Колосовский. — Потом она, как говорится, "переобулась" и заявила, что бизнесмена бил Зубович".

Первого июня 2016-го оперативника приговорили к семи годам колонии строгого режима. При этом под стражу его взяли только в зале суда — пока шли следствие и суд, Александр продолжал работать. В изоляторе временного содержания он провел всего три недели, так как Свердловский областной суд отменил решение своих районных коллег, а дело отправил на пересмотр.

"К следующему заседанию мы собрали еще больше доказательств невиновности Александра, а именно — нашли рапорт сотрудника ФСКН, в котором четко говорилось, что спецназовцы применили к Тучкову физическую силу. Хотя сами наркополицейские этот факт всячески отрицали, — отмечает Колосовский. — Кроме того, на записях с видеокамер было отчетливо видно, что Зубович к бизнесмену даже не притрагивался".

Несмотря на это, Верх-Исетский районный суд вновь встал на сторону потерпевшего и повторно отправил Александра в колонию. Адвокаты снова подали апелляционную жалобу. В итоге Зубовичу сначала снизили срок до трех лет, а в октябре 2018-го и вовсе оправдали.

На этом история не закончилась — в середине декабря сотрудники прокуратуры опротестовали это решение, однако Свердловский областной суд вновь оставил Зубовича на свободе. В общей сложности оперативник провел полтора года в нижнетагильской колонии строгого режима плюс 22 дня отсидел в изоляторе.

Две смерти

Установить, кто отправил бизнесмена на операционный стол, следствию пока так и не удалось.

"Все дело было построено на фальсификации доказательств, — считает адвокат полицейского. — Нам кажется, что Тучков написал заявление на Зубовича не просто так: взамен на него не стали заводить уголовное дело. Ведь доказать, что это он скинул пакет с наркотиками, было вполне реально, потому что в кармане у бизнесмена нашли трубку со следами амфетамина, а под ногтями — кокаин".

Так это или нет, узнать уже вряд ли получится — ФСКН давно расформировали, а его сотрудники либо перешли на службу в другие силовые структуры, в том числе и МВД, либо ушли на гражданку.

"Наши ребята лишь скрутили Тучкова и надели наручники, причем сделали это вполне обоснованно. Никто его не бил, — рассказал РИА Новости бывший сотрудник спецназа ФСКН, коллеги которого принимали участие в злополучном рейде. — Не исключено, что травмы ему нанесли уже в здании ведомства".

Не расскажет об этом и сам Тучков — в начале июня он, возможно, будучи пьяным, неудачно упал и ударился головой. Бизнесмена доставили в больницу, но спасти не смогли. Спустя два дня скончался и его адвокат — оторвался тромб.

"Мы хотим, чтобы лжесвидетельница Соколова понесла уголовную ответственность за то, что оговорила Зубовича, — добавляет Колосовский. — По сути, человек отсидел полтора года ни за что".

У Елены, работающей сейчас помощником нотариуса, взять комментарий не удалось — общаться с корреспондентом РИА Новости она наотрез отказалась, сославшись на то, что потерпевшего уже нет в живых.

Осужденный оперативник также не смог найти логического объяснения показаниям Тучкова и его спутницы, но к случившемуся отнесся философски.

"Я приобрел богатый жизненный опыт и убедился, что везде есть порядочные люди, — отмечает полицейский. — Спасибо адвокатам и судьям, которые разобрались в ситуации".

По словам Колосовского, это дело можно считать уникальным.