70-летняя учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения по возрасту

В Сумской области Украины учительница математики на протяжении часа не выпускала школьников из класса из-за нежелания проходить аттестацию — 70-летняя женщина опасалась увольнения по возрасту, сообщает ТСН.

Инцидент случился в школе №6 города Шостка , когда в учебное заведение прибыла аттестационная комиссия. К открытому уроку педагог была не готова, а потому превратила свой класс на третьем этаже в крепость, запершись внутри вместе с учениками.

Завуч вызвала на место полицейских, но и стражи порядка смогли попасть в кабинет не сразу, а только после того, как учительница согласилась отпустить одну из своих воспитанниц в туалет. После освобождения семерым пятиклассникам потребовалась помощь медиков — у особо чувствительных поднялось давление.

Свое поведение 70-летний педагог объяснила необходимостью проходить аттестацию и вероятностью увольнения из-за преклонного возраста. По ее словам, она хотела доработать последний год и уйти на пенсию, однако в руководстве школы напомнили, что такие обещания они слышат не первый год.

В итоге учительницу отстранили от работы с детьми — на работу она приходит, но уроки не ведет. Случай будет разбирать созданная при местном управлении образования комиссия.