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70-летняя учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения по возрасту 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В Сумской области Украины учительница математики на протяжении часа не выпускала школьников из класса из-за нежелания проходить аттестацию — 70-летняя женщина опасалась увольнения по возрасту, сообщает ТСН.
Инцидент случился в школе №6 города Шостка, когда в учебное заведение прибыла аттестационная комиссия. К открытому уроку педагог была не готова, а потому превратила свой класс на третьем этаже в крепость, запершись внутри вместе с учениками.
Завуч вызвала на место полицейских, но и стражи порядка смогли попасть в кабинет не сразу, а только после того, как учительница согласилась отпустить одну из своих воспитанниц в туалет. После освобождения семерым пятиклассникам потребовалась помощь медиков — у особо чувствительных поднялось давление.
Свое поведение 70-летний педагог объяснила необходимостью проходить аттестацию и вероятностью увольнения из-за преклонного возраста. По ее словам, она хотела доработать последний год и уйти на пенсию, однако в руководстве школы напомнили, что такие обещания они слышат не первый год.
В итоге учительницу отстранили от работы с детьми — на работу она приходит, но уроки не ведет. Случай будет разбирать созданная при местном управлении образования комиссия.
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Происшествия , Видео , Шостка
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