В Канаде последняя лжеведьма пошла под суд

В канадской провинции Онтарио женщину обвинили в поддельном колдовстве за два дня до того, как это преступление было исключено из Уголовного кодекса. Об этом сообщает телеканал CBC.

11 декабря 33-летней Тиффани Бутч предъявили обвинения в том, что она выманивала у своих клиентов деньги в обмен на снятие проклятия. 13 декабря статья, которая запрещает «притворяться практикующим колдовство», была официально отменена.

Бутч, прозванная «Белой ведьмой Севера», станет последней в Канаде, кто будет обвинен и, возможно, предан суду за это преступление. Полиция и прокуратура планируют обратить внимание суда на действовавшее законодательство в момент вероятного совершения преступления — Уголовный кодекс Канады был создан в 1892 году и дважды обновлялся.

Обвиняемая настаивает, что она никогда не притворялась ведьмой, и отвергает обвинения. По ее словам, она считает себя «самопровозглашенным спиритуалистом, медиумом и ясновидящей».