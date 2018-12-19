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В центре Москвы подросток распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Куривший в общественном месте в центре Москвы подросток распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик в ответ на сделанное замечание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"Сегодня днём на территории Пресненского района инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на несовершеннолетнего, курящего в общественном месте. Сотрудник полиции представился, сделал молодому человеку замечание, за что тот распылил в лицо сотруднику из аэрозольного баллона", — пояснили в пресс-службе.
Полицейский после инцидента вынужден был обратиться в травмпункт, по данному факту проводится проверка. Информации о задержании несовершеннолетнего в пресс-службе пока нет.
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