Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил под стражей четырёх задержанных в России украинских моряков 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте четырёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.
В Крыму отклонили жалобу на арест задержанного украинского моряка
Отмечается, что заседание по ещё одной апелляционной жалобе было перенесено по просьбе адвоката.
Суд отклонил апелляции адвокатов в отношении украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.
« (Произошло. — RT) уточнение даты окончания срока содержания под стражей в качестве меры пресечения «содержание под стражу» и указали исчисление содержания под стражей не в днях, а в сутках, как стребует норма УПК. В остальном же постановление суда оставлено без изменения», — цитирует РИА Новости судью Аллу Овчинникову.
25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и были задержаны вместе с экипажами.
RT на русском: последние новости
ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила Суд оставил под стражей четырёх задержанных в России украинских моряков На Украине объяснили смерть россиянина в тюрьме падением с лестницы
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответили на ультиматум США по ДРСМД1
США решили «отомстить» России за инцидент в Крыму166
Грузинский певец оправдался за Путина2
Громкая интервенция США закончилась22
Ядерный удар в США и другие события дня32
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
03:22
Грузинский певец оправдался за Путина
В мире Статьи
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Убийство мужчины в продуктовом попало на видео
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение