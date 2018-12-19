Суд оставил под стражей четырёх задержанных в России украинских моряков

Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте четырёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.

Отмечается, что заседание по ещё одной апелляционной жалобе было перенесено по просьбе адвоката.

Суд отклонил апелляции адвокатов в отношении украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

« (Произошло. — RT) уточнение даты окончания срока содержания под стражей в качестве меры пресечения «содержание под стражу» и указали исчисление содержания под стражей не в днях, а в сутках, как стребует норма УПК. В остальном же постановление суда оставлено без изменения», — цитирует РИА Новости судью Аллу Овчинникову.

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и были задержаны вместе с экипажами.