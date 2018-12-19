Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте четырёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.
Отмечается, что заседание по ещё одной апелляционной жалобе было перенесено по просьбе адвоката.
Суд отклонил апелляции адвокатов в отношении украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.
« (Произошло. — RT) уточнение даты окончания срока содержания под стражей в качестве меры пресечения «содержание под стражу» и указали исчисление содержания под стражей не в днях, а в сутках, как стребует норма УПК. В остальном же постановление суда оставлено без изменения», — цитирует РИА Новости судью Аллу Овчинникову.
25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и были задержаны вместе с экипажами.