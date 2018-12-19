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Что делают с невостребованными трупами? 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В ходе инвентаризации в медицинском центре онкологии имени Блохина сделана жуткая находка. В холодильной камере обнаружили три деревянных ящика, в которых оказались четыре мумифицированных трупа и одна отрезанная нога. Представитель столичного главка следственного комитета Юлия Иванова предположила, что с момента смерти прошло более 10 лет.
Начата доследственная проверка. В пресс-релизе самого онкоцентра лаконично сообщается, что «в связи с длительной невостребованностью родственниками 4 трупов, было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ». Как-так получилось, что некие трупы годами лежат в морге больницы, в пресс-релизе не объяснено.
Одна из сотрудниц онкоцентра предположила, что тела и ногу могли оставить «для науки». «Конечность могла остаться от живого человека, которому сделали операцию. А с телами вообще неизвестно — могли без документов остаться, просто родственники не разобрали», — сказала на условиях анонимности работница больницы телеканалу РЕН ТВ.
В соответствии со статьей 8 закона «О погребении и похоронном деле» труп может находиться в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти — в случае, если родственники умершего известны. Если же родственников ищут, то этот срок удваивается — до 14 суток. «Фактически в Москве этот срок бывает больше: тут площади для хранения есть», — сказал газете ВЗГЛЯД председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. Срок, отведенный законом, строго выдерживается, допустим, в небольших городах, где мало моргов или они небольшие.
Но по-любому, даже в Москве, как сказал Авдеев, этот срок никак не может исчисляться даже месяцами, а уж тем более годами. Он отмечает, что в случае, если труп остается, как говорят гробовщики, «бесхозным», его передают правоохранительным органам и после соответствующего решения, хоронят на специальных участках, имеющихся многих кладбищах.
Такие могилы выделяются, — на воткнутых в землю столбиках нет ни имен, ни фамилий: лишь порядковые номера, заносимые в журнал смотрителя кладбища, и даты погребения. Если позднее все-таки удается установить личность, труп перезахоранивают.
Судя по всему, работники медицинского центра однозначно допустили нарушение. Правда, в законе есть существенная оговорка: предельный срок нахождения трупа в морге исчисляется с момента установления причины смерти. Да и санкций за превышение этого срока не предусмотрено. В результате, допустим, трупы солдат, павших на Чеченской войне, находились в Ростове, в морге, месяцами и годами, — до опознания и официального установления причины гибели. В свое время это обстоятельство вызывало немало критики в прессе.
Возникает вопрос, была ли установлена причина смерти в случае с московским онкоцентром? Ответ на него должны дать правоохранительные органы в ходе досудебной проверки.
Следует отметить, что захоронение неопознанных трупов (а таковыми чаще всего оказываются бомжи, умершие на улицах) порой превращается в проблему для ритуальных служб.
В мае прошлого года в Челябинске городские власти и компания-подрядчик погребений даже вступили в конфликт. Дело в том, что похороны покойников, у которых не обнаружились родственники (личности далеко не всех из них не были установлены) оплачиваются за счет городского бюджета. А он за одно, как его именуют чиновники, социальное погребение платил 6,5 тысяч рублей, в то время, как по подсчетам подрядчика, стоимость составляла 10 тысяч.
Сколько бывает таких погребений? Издание Znak.com, со ссылкой на компанию-подрядчика, сообщало, что в Челябинске, далеко не самом большом городе страны, за месяц набиралось 30 «социальных» покойников. В Москве их должно быть больше. По данным, которые обнародовал столичный аппарат уполномоченного по правам человека, в зимние месяцы численность бомжей в столице доходит до 12 тысяч. Типичный портрет бродяги: мужчина от сорока лет и выше, имеет проблемы с алкоголем, жилье потерял, став жертвой квартирной аферы или отсидев тюремный срок. Словом, такие люди долго не живут даже в московских условиях, где худо-бедно имеются ночлежки и система помощи лицам, попавшим в сложную ситуацию.
Говорят, ничто не пугает человека больше, чем смерть. Но вдвойне страшно осознавать, что после кончины останки могут не найти упокоения. Хочется надеется, что находка в онкоцентре все же будет исключением из правила.
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