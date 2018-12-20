В Ингушетии главу фирмы будут судить за крупное хищение

"Как полагает следствие, генеральный директор ООО "Региональная Строительная Компания" в 2015-2017 годах в ходе исполнения государственного контракта по строительству детского сада на 220 мест в селении Верхние Ачалуки совершил хищение более 8,4 миллиона рублей бюджетных средств", — говорится в сообщении.

По данным следователей, бизнесмен включал в акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения.

Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу, отмечает генпрокуратура.