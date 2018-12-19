На Украине озвучили причину смерти россиянина во львовской колонии

Власти Украины назвали причину смерти российского гражданина Валерия Иванова , отбывавшего заключение в колонии во Львовской области.

Согласно сообщению пресс-службы уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, смерть россиянина наступила в результате несчастного случая.

«По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну для мусора, в результате чего наступила смерть», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что по факту смерти Иванова заведено уголовное дело. Результаты судмедэкспертизы будут готовы через месяц.

Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Валерий Иванов, воевавший на стороне ЛНР в качестве добровольца и затем попавший в плен, был убит в колонии Львовской области.