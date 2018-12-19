Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ядерный удар в США, победа над роумингом и другие события дня
Ядерный удар в США, победа над роумингом и другие события дня

На Украине озвучили причину смерти россиянина во львовской колонии 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Украины назвали причину смерти российского гражданина Валерия Иванова, отбывавшего заключение в колонии во Львовской области.
Согласно сообщению пресс-службы уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, смерть россиянина наступила в результате несчастного случая.
«По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну для мусора, в результате чего наступила смерть», — говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что по факту смерти Иванова заведено уголовное дело. Результаты судмедэкспертизы будут готовы через месяц.
Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Валерий Иванов, воевавший на стороне ЛНР в качестве добровольца и затем попавший в плен, был убит в колонии Львовской области.
«По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев», — сказала она.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии419
Украина готовит новый проход через Керченский пролив621
В Британии пропала Тереза по кличке «премьер»14
Киев отказался от перемирия в Донбассе104
ВСУ в Донбассе заготовили кровь24
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Мужчина нахамил кассирше и умер от удара
Криминал Происшествия
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
04:52
Москва отреагировала на планы Турчинова
Политика
01:51
ВСУ в Донбассе заготовили кровь
Украина В мире
10:56
Путин отменил нормы ельцинских времен
Политика
03:53
В Британии пропала Тереза по кличке «премьер»
Европа В мире
03:37
В скандале с продажей тел больных всплыло имя Кобзона
Происшествия
04:11
«Хотелось бы меньше врагов»: Сорос стал «Человеком года»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение