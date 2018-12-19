В скандале с продажей тел больных всплыло имя Кобзона

В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона

Обнаруженных в морге московской клиники покойников хранили для продажи. Следствие предполагает, что это только вершина айсберга — десятки тел были проданы ранее. Клиникой ранее руководил Михаил Давыдов — лечащий врач Иосифа Кобзона

Основную версию следствия озвучил телеграм-канал Mash. По его данным, умерших раковых больных больше десяти лет берегли про запас — чтобы однажды продать в музей или в специализированную лабораторию.

Ранее сообщалось, что вечером 17 декабря сотрудники медучреждения на Каширском шоссе при осмотре холодильной камеры нашли четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека. По предварительным данным, они пролежали там более десяти лет. Следственный комитет проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются работники больницы.

По данным телеграм-канала, в Национальный медицинский центр онкологии имени Блохина в конце ноября был назначен новый главврач Иван Стилиди. Он сразу же распорядился провести ревизию и обнаружил сюрприз в патологоанатомическом отделении.

Сообщается, что по делу об обнаружении тел в клинике Блохина допросят ее бывшего главврача Михаила Давыдова. Пока Давыдов руководил клиникой, он был лечащим врачом звезд первой величины — в том числе известного певца Иосифа Кобзона, умершего от рака в августе этого года.