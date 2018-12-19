В Набережных Челнах произошел пожар в ТЦ

Порядка 400 человек самостоятельно эвакуировались из торгово-выставочного комплекса "Тулпар" в Набережных Челнах из-за возгорания и задымления в салоне штор, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану

"В 13.44 19 декабря поступило сообщение о задымлении в торгово-выставочном комплексе ЗАО ХК "Тулпар" по адресу: Набережные Челны, проспект Московский, 28А. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения был дан отбой рангу пожара №3, силы оставлены по рангу пожара №1", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, на третьем этаже торгового комплекса в помещении "Салон штор" произошло возгорание на площади 2 квадратных метра. Возгорание было потушено персоналом салона до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.