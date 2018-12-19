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В Набережных Челнах произошел пожар в ТЦ 

РИА Новости + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Порядка 400 человек самостоятельно эвакуировались из торгово-выставочного комплекса "Тулпар" в Набережных Челнах из-за возгорания и задымления в салоне штор, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 13.44 19 декабря поступило сообщение о задымлении в торгово-выставочном комплексе ЗАО ХК "Тулпар" по адресу: Набережные Челны, проспект Московский, 28А. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения был дан отбой рангу пожара №3, силы оставлены по рангу пожара №1", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, на третьем этаже торгового комплекса в помещении "Салон штор" произошло возгорание на площади 2 квадратных метра. Возгорание было потушено персоналом салона до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.
"Из ТВК "Тулпар" самостоятельно эвакуировались 400 человек, из них 300 человек персонала и 100 человек посетителей", — отмечает ведомство.
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