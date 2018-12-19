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СК сообщил подробности о найденных в московской больнице трупах 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел людей при инвентаризации в одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, сообщает РИА "Новости"
По предварительным данным СК, люди скончались более 10 лет назад. Тела обнаружили в деревянных ящиках в холодильной камере.
Отмечается, что в трех деревянных ящиках было четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека.
В больнице были изъяты документы, опрошены сотрудники, назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в онкоцентре на Каширке нашли несколько неопознанных тел.
По данным РИА "Новости", в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, расположенном на Каширском шоссе, опровергли информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре.
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