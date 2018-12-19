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В деле изнасилованной дознавательницы появилась соучастница 

Рамблер 2 часа назад
Женщину, которая проходит свидетелем по делу об изнасиловании башкирской дознавательницы, могут обвинить в соучастии в преступлении. Об этом сообщает Gorobzor со ссылкой на информированный источник.
Как утверждает собеседник издания, женщина-свидетельница помогала насильникам держать потерпевшую за голову и руки.
Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
Дознавательница из Уфы планирует вернуться на службу
СМИ называют пострадавшую девушку дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, затем суд отправил всех троих под арест на два месяца.
«Коммерсант» сообщал, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование.
СМИ сообщали, что дознавательницу на «застолье» пригласила коллега (она и стала свидетельницей). По данным Gorobzor, эта женщина уже перевелась в другое отделение.
ДНК-экспертиза выявила биоматериалы одного из полицейских на теле девушки и следы сексуального насилия. По словам источника Gorobzor, экспертизы по двум другим полицейским еще не готовы.
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