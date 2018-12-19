В деле изнасилованной дознавательницы появилась соучастница

Женщину, которая проходит свидетелем по делу об изнасиловании башкирской дознавательницы, могут обвинить в соучастии в преступлении. Об этом сообщает Gorobzor со ссылкой на информированный источник.

Как утверждает собеседник издания, женщина-свидетельница помогала насильникам держать потерпевшую за голову и руки.

Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

СМИ называют пострадавшую девушку дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД , затем суд отправил всех троих под арест на два месяца.

«Коммерсант» сообщал , что перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование.

СМИ сообщали, что дознавательницу на «застолье» пригласила коллега (она и стала свидетельницей). По данным Gorobzor, эта женщина уже перевелась в другое отделение.

ДНК-экспертиза выявила биоматериалы одного из полицейских на теле девушки и следы сексуального насилия. По словам источника Gorobzor, экспертизы по двум другим полицейским еще не готовы.