Спецназ в Ставрополе уничтожил группу боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"*, открывших огонь по силовикам, сообщает ФСБ в среду.
"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет", — говорится в релизе.
Судя по статьям, по которым возбуждено уголовное дело, уничтоженные боевики готовили теракт. Кроме того, имел место факт "организации террористической организации" и "незаконного ношения оружия".
Расследование продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России.