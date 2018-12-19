Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ставрополе уничтожили боевиков ИГ*, открывших огонь по силовикам 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецназ в Ставрополе уничтожил группу боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"*, открывших огонь по силовикам, сообщает ФСБ в среду.
"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет", — говорится в релизе.
Судя по статьям, по которым возбуждено уголовное дело, уничтоженные боевики готовили теракт. Кроме того, имел место факт "организации террористической организации" и "незаконного ношения оружия".
Расследование продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Небензя рассказал, что угрожает южным регионам России Косачев предупредил о возможных последствиях резолюции ООН по Крыму Американские ученые раскрыли страшное оружие России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах258
В деле дознавательницы из Уфы появилась соучастница4
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
Умер Олег Мартьянов7
Утонула в Дунае: Умерла румынская певица9
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
00:55
На совещании у Лукашенко делали записи о «телках» и «бабле»
В мире
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение