В Ставрополе уничтожили боевиков ИГ*, открывших огонь по силовикам

"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет", — говорится в релизе.

Судя по статьям, по которым возбуждено уголовное дело, уничтоженные боевики готовили теракт. Кроме того, имел место факт "организации террористической организации" и "незаконного ношения оружия".

Расследование продолжается.

*Террористическая организация, запрещенная в России.