В мурманской гимназии обрушилась часть навесного потолка

Часть навесного потолка обвалилась в коридоре гимназии №7 Мурманска , пострадавших нет, будут проведены восстановительные работы, сообщила РИА Новости директор гимназии Надежда Афонина.

Во вторник в 19.45 произошло обрушение навесного потолка, который был установлен в гимназии 10-12 лет назад.

Пострадавших нет, — сказала руководитель учреждения.

По ее словам, вечером во вторник в гимназии занимались дети, однако они находились в кабинетах. По данным Афониной, часть потолка уже демонтирована, и в ближайшие дни его заменят.