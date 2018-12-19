Часть навесного потолка обвалилась в коридоре гимназии №7 Мурманска, пострадавших нет, будут проведены восстановительные работы, сообщила РИА Новости директор гимназии Надежда Афонина.
Во вторник в 19.45 произошло обрушение навесного потолка, который был установлен в гимназии 10-12 лет назад.
Пострадавших нет, — сказала руководитель учреждения.
По ее словам, вечером во вторник в гимназии занимались дети, однако они находились в кабинетах. По данным Афониной, часть потолка уже демонтирована, и в ближайшие дни его заменят.