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В мурманской гимназии обрушилась часть навесного потолка 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Часть навесного потолка обвалилась в коридоре гимназии №7 Мурманска, пострадавших нет, будут проведены восстановительные работы, сообщила РИА Новости директор гимназии Надежда Афонина.
Во вторник в 19.45 произошло обрушение навесного потолка, который был установлен в гимназии 10-12 лет назад.
Пострадавших нет, — сказала руководитель учреждения.
По ее словам, вечером во вторник в гимназии занимались дети, однако они находились в кабинетах. По данным Афониной, часть потолка уже демонтирована, и в ближайшие дни его заменят.
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