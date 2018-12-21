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Историю о трупах в онкоцентре назвали фейком 

Рамблер + ещё 26 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
История о трупах десятилетней давности, найденных в московском онкоцентре имени Блохина, могла всплыть в СМИ на фоне конфликта в руководстве учреждения. Об этом сообщает News.ru.
Издание отмечает, что сами трупы «могут оказаться фейковыми». Неназванный сотрудник морга заявил изданию, что трупы не похожи на мумифицированные останки, а просто находятся «в плохом состоянии». По его словам, так могут выглядеть части тела бездомного человека через несколько дней после смерти.
News.ru утверждает, что в онкоцентре идет «борьба за власть» между бывшим главврачом Михаилом Давыдовым и его сыном с одной стороны и новым главврачом Иваном Стилиди с другой.
Ранее в центре Блохина сообщили о передаче полицейским четырех неопознанных трупов, находившихся в патологоанатомическом отделении больницы из-за «длительной невостребованности родственниками».
В Следственном комитете (СК) рассказали, что речь идет о четырех мумифицированных телах и скелете нижней конечности человека. Останки хранились в холодильной камере в трех деревянных ящиках. Предположительно, эти люди скончались более десяти лет назад.
Сотрудники СК начали доследственную проверку и назначили экспертизы. Следователи изъяли медицинские документы и начали опрашивать сотрудников больницы.
Telegram-канал Mash утверждал, что в изъятых следователями документах не хватает нескольких страниц с данными десятков пациентов. По данным Mash, основной версией следователей является хранение останков «на продажу» — в музей или в «специализированную лабораторию». Канал сообщал, что останки были найдены во время внутренней проверки, которую назначил новый главврач Иван Стилиди.
Комментарии3
Происшествия , Статьи , Михаил Давыдов , СКР
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