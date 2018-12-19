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Киоск с шавермой украли в Петербурге 

News.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: TASS/DPA/Robert Schlesinger
Преступники в Санкт-Петербурге целиком украли киоск «Твоя любимая Шаверма». Для этого похитители использовали манипулятор.
Около 4 часов утра злоумышленники подъехали к павильону на специальной технике, которой захватили помещение и увезли его. Их сопровождал легковой автомобиль «ВАЗ 2115», сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
Всех, кто мог стать свидетелем происшествия, авторы записи попросили связаться с ними.
Ранее News.ru писал, что в одном из магазинов Новокузнецка полицейские обнаружили спящего мужчину, который ворвался туда в поисках сигарет. Позже выяснилось, что в табачном ларьке ему не стали ничего продавать, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, зачем пришёл.
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