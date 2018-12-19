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Осмотр снятого с мели судна «Кузьма Минин» отложили из-за «небезопасных условий» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Осмотр снятого с мели у побережья Великобритании сухогруза "Кузьма Минин" откладывается из-за небезопасных условий, такое решение приняли британские водолазы, которые будут работать на судне. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мурманского морского пароходства (ММП), которому принадлежит судно.
"Работы будет вести британская бригада водолазов, у них есть свои требования по безопасности работ, в том числе по погодным и другим условиям. Пока безопасных условий для работ нет", — сообщил представитель пресс-службы.
Он отметил, что точных причин британская сторона не называет. Вероятно, это погодные условия, поскольку накануне в районе ЧП был шторм с сильным ветром, добавил собеседник агентства. По данным судовладельца, осмотр может занять один-два дня. Если серьезных повреждений не будет выявлено, теплоход продолжит рейс в испанский порт Сеута.
Как ранее сообщали в ММП, судно всем необходимым обеспечено, в Великобритании потребуется только его бункеровка. Судно шло из Нидерландов, где находилось с лета из-за бюрократических сложностей в оформлении документов. К берегам Великобритании оно зашло в поисках возможной партии груза. Как ранее сообщалось, теплоход во вторник утром в условиях плохой погоды сел на мель, на его борту 18 членов экипажа, они не пострадали.
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