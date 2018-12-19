Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции Иркутска и двух местных жителей, которые подозреваются в изнасиловании женщины в участковом пункте. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.
"Уголовное дело возбуждено следственным органом 17 декабря 2018 года. В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска. С целью совершения изнасилования мужчины жестоко избили потерпевшую. После чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
По решению суда подозреваемые заключены под стражу на два месяца.