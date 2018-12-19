Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах

Сотрудник иркутской полиции подозревается в изнасиловании женщины в участковом пункте 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции Иркутска и двух местных жителей, которые подозреваются в изнасиловании женщины в участковом пункте. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.
"Уголовное дело возбуждено следственным органом 17 декабря 2018 года. В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска. С целью совершения изнасилования мужчины жестоко избили потерпевшую. После чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
По решению суда подозреваемые заключены под стражу на два месяца.
ТАСС: последние новости
В ходе проверки в онкоцентре им. Блохина в Москве нашли несколько неопознанных тел ЛНР готова к обмену пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" В Кузбассе объявили выговор главе предприятия, чьи работники покрасили ледовую горку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах
Умер Олег Мартьянов1
Япония выразила протест России453
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение