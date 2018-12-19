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Япония выразила протест России
Япония выразила протест России

Гостям Венедиктова угрожал мужчина с пистолетом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Москве водитель Land Rover угрожал заместителю главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергею Бунтману и приставил к его голове пистолет. Об этом рассказала в Facebook его жена Лидия Скрябина.
По ее словам, инцидент произошел у ресторана «Шинок» после вечеринки в честь дня рождения главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Бунтман задел припаркованный Land Rover своим пальто, после чего из машины вышел водитель.
« [Он] отбросил меня в сторону, схватил Серёжу за воротник и приставил к его голове пистолет», — написала Скрябина.
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