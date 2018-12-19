Гостям Венедиктова угрожал мужчина с пистолетом

В Москве водитель Land Rover угрожал заместителю главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергею Бунтману и приставил к его голове пистолет. Об этом рассказала в Facebook его жена Лидия Скрябина.

По ее словам, инцидент произошел у ресторана «Шинок» после вечеринки в честь дня рождения главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Бунтман задел припаркованный Land Rover своим пальто, после чего из машины вышел водитель.