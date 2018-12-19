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Учительница захотела в ад ради любви ученика и поплатилась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Андеа Джименез, Turner Guilford Knight Correction Center
В американском штате Флорида учительницу арестовали после того, как она призналась в любви 12-летнему школьнику. Об этом сообщает New York Post.
47-летняя учительница естествознания Андеа Джименез сама сдалась властям после того, как ее обвинили в домогательствах к мальчику. Женщину отпустили под залог в 17,5 тысячи долларов.
Согласно протоколу, преподавательница постоянно завлекала школьника в свой кабинет после уроков, а в последний день учебы в мае даже попыталась его поцеловать. По информации полицейских, во время летних каникул она общалась с ребенком через несколько соцсетей.
В одном из сообщений она написала:
«Я ради тебя отправлюсь в ад. Я умру за тебя, перестану есть, чтобы тебя накормить. Моя любовь к тебе такая настоящая и огромная! Мне все равно, даже если придется ради тебя предстать перед самим дьяволом».
В других сообщениях она предлагала мальчику вступить с ней в непристойную связь. Она также просила его не общаться с ровесницами и дарила ему подарки, в том числе электронику, одежду, игрушки и книги.
Перед тем, как Джименез арестовали, она рассказала о своем поступке коллегам и поделилась, что боится потерять работу. После этого мать школьника обнаружила сообщения в социальных сетях своего сына и обратилась с жалобой к руководству школы.
По словам представителя учебного учреждения, нарушительница порядка была уволена. Отмечается, что это была первая подобная жалоба на Джименез. Полиция проводит проверку ее действий. Какое наказание может ей грозить, пока не сообщается.
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