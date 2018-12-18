Режиссёр Пенни Маршалл умерла в США

Актриса и режиссёр Пенни Маршалл скончалась в своём доме в Соединённых Штатах . Женщине было 76 лет.

Причиной смерти издание TMZ называет осложнения от сахарного диабета, которым болела женщина. На случившееся уже отреагировал актёр Роб Райнер , который был женат на ней.

«Очень грустно из-за Пенни», — написал он.

Маршалл была известна по режиссуре кинокартин «Большой» (1988) и «Пробуждение» (1990). Также она исполняла главную роль в многосерийном фильме «Лаверна и Ширли» (1976−1983).