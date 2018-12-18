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В Москве найден мертвым крупный бизнесмен 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
В Москве погиб совладелец крупной рыболовной компании ЗАО «Акрос» Валерий Воробьев, сообщает телеграм-канал Mash.
72-летний бизнесмен разбился, упав с 12 этажа жилого дома. В этот момент дома находилась супруга Воробьева — она спала.
Следствие предполагает, что это было самоубийство.
Генеральный директор рыбодобывающей компании «Акрос» (г. Петропавловск-Камчатский) родился 7 ноября 1946 года в Уссурийске Приморского края; окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) во Владивостоке; с 1992 по 2011 года занимал пост генерального директора ЗАО «Акрос», был депутатом законодательного собрания Камчатского края.
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