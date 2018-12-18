В Москве найден мертвым крупный бизнесмен

72-летний бизнесмен разбился, упав с 12 этажа жилого дома. В этот момент дома находилась супруга Воробьева — она спала.

Следствие предполагает, что это было самоубийство.

Генеральный директор рыбодобывающей компании «Акрос» (г. Петропавловск-Камчатский) родился 7 ноября 1946 года в Уссурийске Приморского края; окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) во Владивостоке; с 1992 по 2011 года занимал пост генерального директора ЗАО «Акрос», был депутатом законодательного собрания Камчатского края.