Опубликовано видео смерти Деда Мороза

Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео

В Сети появилось видео с детского утренника в Кемерове , во время которого умер Дед Мороз.

На записи видно, как Дед Мороз бегал по залу и развлекал детей. В какой-то момент он остановился, и немного постояв, упал. К нему подбежали дети, потом взрослые.

Ранее сообщалось, что во время новогоднего утренника в кемеровском детском саду скончался 67-летний заслуженный артист России Валерий Титенко, играющий роль Деда Мороза.

Мужчина почувствовал резкую боль в груди и умер до приезда бригады скорой помощи.