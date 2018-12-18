Опубликовано видео смерти Деда Мороза

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Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео 

Рамблер 1 час назад
В Сети появилось видео с детского утренника в Кемерове, во время которого умер Дед Мороз.
На записи видно, как Дед Мороз бегал по залу и развлекал детей. В какой-то момент он остановился, и немного постояв, упал. К нему подбежали дети, потом взрослые.
Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ
Ранее сообщалось, что во время новогоднего утренника в кемеровском детском саду скончался 67-летний заслуженный артист России Валерий Титенко, играющий роль Деда Мороза.
Мужчина почувствовал резкую боль в груди и умер до приезда бригады скорой помощи.
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