Напавший на школу в Перми может рассчитывать на УДО, заявили в ОНК

Осужденный за нападение на школу в Перми 17-летний подросток может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, если не будет получать взысканий, как и в период его предыдущего пребывания под стражей, рассказал РИА Новости председатель ОНК в Пермском крае Георгий Ситников.

Во вторник Мотовилихинский районный суд Перми признал бывшего 17-летнего ученика школы № 127 в Перми виновным в нападении на образовательное учреждение, совершенное в январе вместе с соучастником. По решению председательствующего судьи Константина Истомина, подростку было назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. При этом осужденному будет зачтено время содержания под стражей в период с 15 января 2018 года до даты вступления приговора в законную силу.

"В следственном изоляторе взыскания к нему не применялись, насколько я знаю. При условии исправления и дальнейшего отсутствия взысканий в колонии подросток, как и любой другой осужденный, может получить условно-досрочное освобождение", — отметил Ситников.

Он также добавил, что помимо возможного УДО осужденный подросток в дальнейшем может улучшить свое положение, подав ходатайство с прошением о переводе в колонию-поселение.

"Если он положительно себя зарекомендует и будет хорошо себя вести, ему может быть заменено наказание на исправительно-трудовые работы", — пояснил Ситников.

Комментируя РИА Новости сам приговор для подростка, Ситников назвал его справедливым.

"При определении срока суд в любом случае руководствуется правилами, которые закреплены в законодательстве, с учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств. В этом отношении приговор можно назвать справедливым, если только другая судебная инстанция не посчитает иначе", — отметил он.

Ранее адвокат осужденного Степан Овчинников сообщил РИА Новости, что он намерен обжаловать приговор, поскольку сторона защиты не согласна с квалификацией содеянного.