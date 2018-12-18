Мосгорсуд отклонил жалобу Ильдара Дадина на сумму компенсации от МВД

Московский городской суд оставил без изменения решение Замоскворецкого районного суда о взыскании с МВД России 5 тыс. рублей в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав при конвоировании. Об этом ТАСС сообщил во вторник юрист Николай Зборошенко, представляющий интересы активиста в суде.

"Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции, отклонив нашу жалобу", — сказал он.

В апелляционной жалобе Зборошенко просил изменить решение районного суда, увеличив размер компенсации "ввиду ее несоразмерности". Замоскворецкий районный суд 18 июня взыскал в пользу активиста с МВД 5 тыс. рублей.

В иске Дадин просил взыскать с МВД 700 тыс. рублей.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. Однако в дальнейшем Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. В связи с этим Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии.