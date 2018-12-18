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Пенсионерка обозвала следователя «гнидой» и поплатилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Римма Круць Кадр: Томская Правда / YouTube
Мировой суд в Томске оштрафовал на одну тысячу рублей пенсионерку Римму Круць за то, что в телефонном разговоре она назвала следователя «гнидой и козлом». Об этом во вторник, 18 декабря, пишет «Новая газета».
Женщине и ее мужу мошенники продали трактор с перебитыми номерами несколько лет назад, но они не могут им ни пользоваться, ни продать, а правоохранительные органы бездействуют в поимке виновных, несмотря на многочисленные жалобы супругов.
Римма Круць была среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. После этой акции наконец-то началось расследование. Следователь вызвал пенсионерку и попросил ее подписать бумагу о возбуждении уголовного дела против инспектора Гостехнадзора, который оформил паспорт на трактор в 2003.
«Я подписала, а потом оказалось, что я подписала документ, что я ознакомилась с 11 томами уголовного дела. Я даже не думала, что следователь может обмануть. А он меня ввел в заблуждение», — объясняет Римма Круць.
В итоге суд прекратил дело против инспектора за давностью лет, к тому же выяснилось, что привлекли к ответственности не того инспектора, который незаконно зарегистрировал трактор в 2014 году.
После суда Римма Круць позвонила следователю и сказала все, что о нем думает.
«Я позвонила Айрапетову (следователю) и сказала, как тебе не стыдно, молодой офицер, давал присягу, носишь форму и так поступаешь. Обманул нас, ввел в заблуждение и не дал ознакомиться с делом. После этого ты "гнида и козел". Так и сказала ему, ты не офицер, а "гнида и козел"», — говорит женщина.
Следователь записал телефонный разговор на диктофон и обвинил Римму Круць в оскорблении.
«Козел — это литературное выражение. Так называют вредителей. Пословица есть — "Пусти козла в огород". Так я ему и сказала. А гнида — это личинка вши. Или дочь вши. Разве это оскорбление — ты личинка?» — объяснила пенсионерка.
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