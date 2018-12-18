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В Оренбургской области тигр напал на сотрудника цирка 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Оренбургской области начала проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка в Орске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.
"Сегодня поступило сообщение, сотрудники полиции прибыли на место, пострадавший мужчина госпитализирован с травмами ног. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.
В полиции уточнили, что нападение произошло в передвижном цирке, пострадавший, по предварительным данным, работает в цирке, но не является дрессировщиком.
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