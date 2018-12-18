В Оренбургской области тигр напал на сотрудника цирка

Полиция Оренбургской области начала проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка в Орске . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

"Сегодня поступило сообщение, сотрудники полиции прибыли на место, пострадавший мужчина госпитализирован с травмами ног. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что нападение произошло в передвижном цирке, пострадавший, по предварительным данным, работает в цирке, но не является дрессировщиком.