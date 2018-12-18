В Подольске локализовали пожар на складе 

Крупный пожар на складе на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров в складском помещении с медикаментами по адресу: улица Комсомольская, дом 1.
"В 14.00 локализация пожара", — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем сейчас ведут 65 человек и 21 единица техники. Обстоятельства ЧП выясняются.