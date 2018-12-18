Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подольске локализовали пожар на складе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области
Крупный пожар на складе на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров в складском помещении с медикаментами по адресу: улица Комсомольская, дом 1.
"В 14.00 локализация пожара", — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем сейчас ведут 65 человек и 21 единица техники. Обстоятельства ЧП выясняются.
Последние новости
Косачев предупредил о возможных последствиях резолюции ООН по Крыму Шахты "Авангарда": почему гиперзвуковые блоки решили ставить на Урале Американские ученые раскрыли страшное оружие России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе186
Экс-глава «Правого сектора» убит8
Суд решил судьбу напавшего на школу в Перми подростка
Европейские страны «охотятся» за украинцами
Путин назвал важнейшую задачу государства15
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
01:44
Назван срок исчезновения колец Сатурна
Наука и техника Наука
04:51
Жильцы передумали выселять онкобольных детей
Общество
01:08
В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей
Происшествия В мире
00:43
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе
Политика
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:35
Названа дата инаугурации Кожемяко
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение