В Подольске локализовали пожар на складе

Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров в складском помещении с медикаментами по адресу: улица Комсомольская, дом 1.

"В 14.00 локализация пожара", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, борьбу с огнем сейчас ведут 65 человек и 21 единица техники. Обстоятельства ЧП выясняются.