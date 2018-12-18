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На Украине мужчина забыл в такси гранатомет 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: полиция Днепропетровской области
В городе Никополь Днепропетровской области Украины водитель такси нашел на заднем сидении автомобиля забытый одним из пассажиров мешок, в котором сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранатомет. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.
"При осмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом РПГ-22", — заявили в ведомстве.
Личность человека, оставившего оружие в такси, была установлена. Им оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он уже был судим.
В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
Изъятое оружие направили на экспертизу.
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