На Украине мужчина забыл в такси гранатомет

городе Никополь Днепропетровской области Украины водитель такси нашел на заднем сидении автомобиля забытый одним из пассажиров мешок, в котором сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранатомет. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"При осмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом РПГ-22", — заявили в ведомстве.

Личность человека, оставившего оружие в такси, была установлена. Им оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Изъятое оружие направили на экспертизу.