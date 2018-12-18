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Напавшему на пермскую школу подростку вынесен приговор 

Рамблер 57 минут назад
В Перми суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы подростка, устроившего нападение на местную школу в январе этого года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отбывать наказание 17-летний подросток будет в воспитательной колонии. Обвинение просило для него девять лет и десять месяцев лишения свободы и штраф в 40 тысяч рублей.
По данным издания Progorod59, ему также назначили принудительное наблюдение у психиатра и крупные материальные компенсации в пользу пострадавших. Суд признал его виновным в покушении на убийство 30 человек, совершенное вместе с соучастником из хулиганских побуждений.
59.ru отмечает, что семья одного пострадавшего получит миллион рублей в качестве компенсации, еще нескольким потерпевшим он выплатит 500-700 тысяч рублей, остальным — по сто тысяч.
Пострадавшей учительнице подросток должен выплатить 1,5 миллиона рублей. Компенсации пострадавшим будут выплачивать родители подростка.
Пятнадцатого января два подростка напали на учеников пермской школы номер 127 с ножами. Они ранили 13 человек, в том числе учительницу, а затем нанесли удары ножом друг другу.
Один из нападавших оказался бывшим учеником школы. По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, поджоге и разбойном нападении на охранника.
По разным данным, причиной драки мог стать конфликт подростка с бывшими одноклассниками или с одним из учителей. Его сообщника экспертиза признала психически нездоровым.
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