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В Москве ищут банду грабителей с боксершей во главе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В московскую полицию поступила информация о банде, которая грабит магазины одежды в столичных торговых центрах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в банду входят четыре мужчины, а возглавляет ее «девушка-боксерша». Грабители совершили налеты на магазины, расположенные в ТЦ «Мега», «Калейдоскоп» и «Отрада».
Mash отмечает, что каждый налет банды оборачивался для магазинов ущербом как минимум в сто тысяч рублей. Грабители быстро забегали в магазины, хватали одежду и так же быстро скрывались.
Во время ограбления Uniqlo охранник попытался остановить женщину-главаря банды. Однако она отправила его в нокаут одним ударом, утверждает Mash.
Несколько лет назад четверо мужчин пытались украсть одежду из московского магазина Adidas. Они спрятали вещи в сумки и попытались уйти, не заплатив, однако их остановила охрана. В результате между охраной и преступниками завязалась драка. Охранникам удалось задержать воров, они передали их полиции.
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