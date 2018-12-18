В Москве ищут банду грабителей с боксершей во главе

В московскую полицию поступила информация о банде, которая грабит магазины одежды в столичных торговых центрах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в банду входят четыре мужчины, а возглавляет ее «девушка-боксерша». Грабители совершили налеты на магазины, расположенные в ТЦ «Мега», «Калейдоскоп» и «Отрада».

Mash отмечает, что каждый налет банды оборачивался для магазинов ущербом как минимум в сто тысяч рублей. Грабители быстро забегали в магазины, хватали одежду и так же быстро скрывались.

Во время ограбления Uniqlo охранник попытался остановить женщину-главаря банды. Однако она отправила его в нокаут одним ударом, утверждает Mash.

Несколько лет назад четверо мужчин пытались украсть одежду из московского магазина Adidas. Они спрятали вещи в сумки и попытались уйти, не заплатив, однако их остановила охрана. В результате между охраной и преступниками завязалась драка. Охранникам удалось задержать воров, они передали их полиции.