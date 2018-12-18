ЛНР заявила об убийстве российского добровольца во львовской тюрьме

В Дрогобычской тюрьме во Львовской области был убит российский доброволец, который защищал мирных жителей Донбасса, заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме. По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев», — передает ее слова «Новороссия».

По словам Кобцевой, она общалась с Кобцевым по телефону несколько недель назад, просила его «дожить до обмена».

«Сейчас я могу уверенно говорить, что его кровь на руках (представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирины) Геращенко и (президента Украины Петра) Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена», — заявила Кобцева.

Она заявила, что в среду на встрече контактной группы в Минске ЛНР потребует немедленно передать тело убитого добровольца.

Журналист Алексей Топоров в своем Facebook рассказал, что погибший Валерий Иванов родом из Архангельской губернии. Он, по утверждению журналиста, является десантником, прошел Чечню. В Донбасс отправился добровольцем. Попал в плен и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным Топорова, Иванова должны были обменять еще в конце 2017 года, однако в последний момент «отправили назад».

«Появилась информация о том, что Валерия Иванова — убили… Он погиб от побоев охранников колонии, после избиения он был помещен в карцер, где не получал должной медицинской помощи. Скончался от полученных травм», — заявил Топоров.

Между тем, украинский портал «Факты» утверждает, что тело Валерия Иванова находится в Дрогобычской исправительной колонии №40, а российское консульство во Львове якобы длительное время не может переправить его на родину.

Утверждается, что начальник Дрогобычской колонии Александр Купец после смерти связался с представителями генконсульства России во Львове и сообщил, что у умершего есть сестра, которая живет в Архангельске. Дипломаты пообещали найти родственников Иванова, сообщают украинские СМИ, однако пока реакции нет.

Мария Захарова. Между тем, по данным портала «Красная весна», информацию о гибели Валерия Иванова 13 декабря на брифинге комментировала официальный представитель МИД