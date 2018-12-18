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Москвичка обвинила врачей скорой в краже 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы обратилась в полицию, обвинив врачей скорой помощи в краже драгоценностей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам москвички, инцидент произошел 11 декабря в ее квартире на Кутузовском проспекте. Женщине стало плохо, и она вызвала скорую. Она утверждает, что медицинские работники провели в ее квартире около часа, а после их ухода она не смогла найти свои ювелирные украшения.
В какую сумму женщина оценила ущерб, не уточняется. По данным РЕН ТВ, в полицию она обратилась только 17 декабря, почти через неделю после предполагаемой кражи. В МВД начали проверку по ее заявлению.
В прошлом году в Пензе возбудили уголовное дело против бывшего работника скорой помощи, укравшего деньги у пенсионерки. 78-летняя местная жительница вызвала скорую помощь из-за высокого давления. Когда медики ушли, она заметила, что кошелек приоткрыт, и в нем не хватает десяти тысяч рублей.
Полицейские задержали преступника и выяснили, что он успел потратить только 400 рублей.
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