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Завод «Зингер» полыхает в подмосковном Подольске 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн МСК, VK
Возгоранию был присвоен второй уровень сложности.
На территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске загорелся склад.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, информация о возгорании поступила в 10:15. Происшествие случилось на улице Комсомольская, 1.
«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
К тушению привлечены 35 человек, а также задействованы 11 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших пока нет  В МЧС подчеркнули, что пожару был присвоен второй номер сложности.
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