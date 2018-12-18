Завод «Зингер» полыхает в подмосковном Подольске

Возгоранию был присвоен второй уровень сложности.

На территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске загорелся склад.

«Площадь пожара составляет 300 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

К тушению привлечены 35 человек, а также задействованы 11 единиц техники. В настоящее время информации о пострадавших пока нет В МЧС подчеркнули, что пожару был присвоен второй номер сложности.