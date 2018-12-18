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В центре Москвы ограбили иностранца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Impact Entertainment
Московские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил гостя столицы, прямо в его собственном автомобиле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, подозреваемый, который ранее уже был судим по 13 эпизодам уголовного дела, приметил жертву возле ночного клуба. Он сел к иностранцу в машину. После непродолжительной поездки злоумышленник ограбил водителя, сорвав с него золотую цепь с двумя кулонами. Потерпевший оценивает ущерб в сумму около 250 тысяч рублей.
Об арестованном известно немного. Ему 26 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в столице.
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