В центре Москвы ограбили иностранца

Московские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил гостя столицы, прямо в его собственном автомобиле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По версии следствия, подозреваемый, который ранее уже был судим по 13 эпизодам уголовного дела, приметил жертву возле ночного клуба. Он сел к иностранцу в машину. После непродолжительной поездки злоумышленник ограбил водителя, сорвав с него золотую цепь с двумя кулонами. Потерпевший оценивает ущерб в сумму около 250 тысяч рублей.

Об арестованном известно немного. Ему 26 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в столице.