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Российское судно село на мель у берегов Британии 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Фото: youtube.com/ILLem11
У юго-западного побережья Великобритании сел на мель российский сухогруз «Кузьма Минин», сообщает SkyNews в своём Twitter.
Корабль застрял в бухте Фалмут в графстве Корнуолл в нескольких метрах от берега. На борту ждут эвакуации 18 членов экипажа. Все — граждане Российской Федерации.
«Скоро прибудет буксир. Шлюпка для спасения экипажа рядом. Береговая охрана оцепила судно», — сообщает SkyNews.
Ранее российские пограничники пришли на помощь украинским морякам, чей сухогруз получил пробоину у берегов Крыма. В результате образовалась течь из-за трещины в трюме. Семерых членов экипажа эвакуировали военнослужащие РФ, ещё четверо остались на судне для откачки воды. После того как причины аварии были ликвидированы, украинские моряки вернулись на борт корабля.
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