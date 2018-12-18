Российское судно село на мель у берегов Британии

У юго-западного побережья Великобритании сел на мель российский сухогруз «Кузьма Минин», сообщает SkyNews в своём Twitter.

Корабль застрял в бухте Фалмут в графстве Корнуолл в нескольких метрах от берега. На борту ждут эвакуации 18 членов экипажа. Все — граждане Российской Федерации.

«Скоро прибудет буксир. Шлюпка для спасения экипажа рядом. Береговая охрана оцепила судно», — сообщает SkyNews.

Russian cargo ship runs aground off Cornwall beach https://t.co/koh8QPpm6C— Sky News (@SkyNews) 18 декабря 2018 г.

Ранее российские пограничники пришли на помощь украинским морякам, чей сухогруз получил пробоину у берегов Крыма. В результате образовалась течь из-за трещины в трюме. Семерых членов экипажа эвакуировали военнослужащие РФ, ещё четверо остались на судне для откачки воды. После того как причины аварии были ликвидированы, украинские моряки вернулись на борт корабля.