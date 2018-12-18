Полковника МВД задержали за взятку в 10 млн рублей 

Полковник из самарского управления МВД Вера Рабинович пыталась продать уголовное преследование, но попалась, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе местного управления ФСБ.
Потерпевший по одному из уголовных дел предложил Рабинович, главе отдела по расследованию преступлений в сфере экономики самарского главка МВД, 15 миллионов рублей за направление дела в суд.
10 миллионов были переданы следователю сегодня в аэропорту, после чего она и двое посредников были задержаны.
Собеседник агентства уточнил, что Рабинович вместе с посредниками была доставлена в СИЗО, а решение о возбуждении против них уголовного дела примет управление Следственного комитета по Самарской области, куда уже были переданы соответствующие материалы.