Полковника МВД задержали за взятку в 10 млн рублей

Полковник из самарского управления МВД Вера Рабинович пыталась продать уголовное преследование, но попалась, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе местного управления ФСБ

Потерпевший по одному из уголовных дел предложил Рабинович, главе отдела по расследованию преступлений в сфере экономики самарского главка МВД, 15 миллионов рублей за направление дела в суд.

10 миллионов были переданы следователю сегодня в аэропорту, после чего она и двое посредников были задержаны.