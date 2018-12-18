Казанский вокзал Москвы обесточен: поезда задерживаются

Работа Казанского вокзала Москвы нарушена из-за отключения электричества. Прибытие и отправление железнодорожных составов задерживается, сообщает корреспондент News.ru.

Поезда, следующие в этом направлении также были вынуждены высадить людей на ближайших станциях. О ЧП пассажирам сообщили по громкоговорителю на станции «Электрозаводская».

На 10:06 18 декабря поезда начали постепенно приходить, но отправлений нет.

Ранее News.ru сообщал о проверке девяти столичных вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Были привлечены кинологи с собаками.