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Казанский вокзал Москвы обесточен: поезда задерживаются 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Работа Казанского вокзала Москвы нарушена из-за отключения электричества. Прибытие и отправление железнодорожных составов задерживается, сообщает корреспондент News.ru.
Поезда, следующие в этом направлении также были вынуждены высадить людей на ближайших станциях. О ЧП пассажирам сообщили по громкоговорителю на станции «Электрозаводская».
На 10:06 18 декабря поезда начали постепенно приходить, но отправлений нет.
Ранее News.ru сообщал о проверке девяти столичных вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Были привлечены кинологи с собаками.
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