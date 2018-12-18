Суд продлил арест адвоката по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина

"Суд продлил его пребывание под стражей на 1 месяц и 9 суток, всего — на 6 месяцев, то есть до 28 января 2019 года", — сказал он.

"Мы считаем, что постановление суда больше соответствует сложившейся судебной традиции, чем объективным и законным причинам, установленным нормами УПК РФ . Ни одна из этих причин и ни одна из норм не позволяет продлять Третьякову содержание под стражей. Главные причины случившегося сегодня — то, что Третьяков не поддается давлению следствия и не признает вины", — добавил Шостак.

Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры, заключенные между коллегией и НПО Лавочкина, применил последствия недействительности сделок и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Адвокаты обжаловали это решение.