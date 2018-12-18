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Суд продлил арест адвоката по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Бабушкинский суд Москвы до 28 января продлил срок ареста адвоката Игоря Третьякова, обвиняемого по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина, сообщил РИА Новости его защитник Станислав Шостак.
"Суд продлил его пребывание под стражей на 1 месяц и 9 суток, всего — на 6 месяцев, то есть до 28 января 2019 года", — сказал он.
"Мы считаем, что постановление суда больше соответствует сложившейся судебной традиции, чем объективным и законным причинам, установленным нормами УПК РФ. Ни одна из этих причин и ни одна из норм не позволяет продлять Третьякову содержание под стражей. Главные причины случившегося сегодня — то, что Третьяков не поддается давлению следствия и не признает вины", — добавил Шостак.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство о продлении ареста в отношении экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.
Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры, заключенные между коллегией и НПО Лавочкина, применил последствия недействительности сделок и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Адвокаты обжаловали это решение.
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