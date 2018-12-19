Раскрыты детали гибели воевавшего за ЛНР россиянина в украинской тюрьме

Гражданин России Валерий Иванов , принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), погиб в результате несчастного случая, произошедшего с ним в украинской тюрьме. Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Иванов отбывал тюремный срок (он был приговорен к 12 годам лишения свободы) в Дрогобычской исправительной колонии №40. 9 декабря мужчина погиб.

Сообщается, что он находился в комнате отдыха для заключенных и решил «закрутить лампочку, которая перегорела». Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался, потерял равновесие и упал на спину. Затылком он ударился об урну, результатом чего стал летальный исход.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 («Убийство») Уголовного кодекса Украины, в деле есть пометка «несчастный случай». Следственные действия продолжаются, окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

О смерти Иванова ранее сообщила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева. По ее словам, мужчина «был избит охраной и брошен в карцер», где через несколько дней скончался от полученных побоев.

Иванов приехал в ЛНР из Архангельска «помогать бороться с фашистским режимом» в декабре 2014 года, в августе 2015 года он был задержан и осужден по статьям 258 («Террористический акт») и 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.