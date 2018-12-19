Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты детали гибели воевавшего за ЛНР россиянина в украинской тюрьме 

Lenta.ru + ещё 28 1 час назад
Фото: СБУ
Гражданин России Валерий Иванов, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), погиб в результате несчастного случая, произошедшего с ним в украинской тюрьме. Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Иванов отбывал тюремный срок (он был приговорен к 12 годам лишения свободы) в Дрогобычской исправительной колонии №40. 9 декабря мужчина погиб.
Сообщается, что он находился в комнате отдыха для заключенных и решил «закрутить лампочку, которая перегорела». Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался, потерял равновесие и упал на спину. Затылком он ударился об урну, результатом чего стал летальный исход.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 («Убийство») Уголовного кодекса Украины, в деле есть пометка «несчастный случай». Следственные действия продолжаются, окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.
О смерти Иванова ранее сообщила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева. По ее словам, мужчина «был избит охраной и брошен в карцер», где через несколько дней скончался от полученных побоев.
Иванов приехал в ЛНР из Архангельска «помогать бороться с фашистским режимом» в декабре 2014 года, в августе 2015 года он был задержан и осужден по статьям 258 («Террористический акт») и 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.
Последние новости
США объявили об уходе из Сирии Москва отреагировала на планы Турчинова Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США82
Ядерный удар в США и другие события дня19
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии745
Украина готовит новый проход через Керченский пролив710
В Крыму нашли террориста с 12 кг тротила28
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли террориста с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Мужчина нахамил кассирше и умер от удара
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
04:52
Москва отреагировала на планы Турчинова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение