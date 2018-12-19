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В онкоцентре Блохина нашли «забытые» более 10 лет назад тела 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Российского онкологического центра имени Блохина обнаружили тела умерших людей, которые пролежали нетронутыми более десяти лет, сообщает телеграмм-канал Mash.
Страшную находку сделали врачи в отсеках патологоанатомического отделения. Оказалось, что трупы четверых взрослых людей подлежали вскрытию ещё в начале прошлого десятилетия, но по неизвестным причинам о них просто забыли. По словам автора сообщения, установить пол и возраст умерших сейчас не представляется возможным.
В настоящее время в стенах центра работают полицейские. Назначена доследственная проверка.
Ранее РИА Новости сообщило, что жители дома на Каширском шоссе терроризируют юных пациентов онкоклиники имени Блохина. Собственники квартир считают онкологию заразной болезнью, поэтому устроили «тихий бунт» семьям больных детей, которым благотворительный фонд помогает снимать жильё. После того, как консьержка отказалась пускать постояльцев в лифт, а участкового засыпали жалобами, родители маленьких пациентов решили съехать из квартиры самостоятельно.
Комментарии24
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