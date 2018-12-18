В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей

В Одессе два Деда Мороза подрались из-за маленькой девочки

Два Деда Мороза устроили потасовку в центре Одессы на глазах Снегурочки и плачущей девочки, из-за которой между сказочными персонажами и возник конфликт. Очевидцы сняли на видео, как они сами это окрестили, Mortal Kombat. Christmas Edition.

Инцидент на Дерибасовской улице произошел вечером 17 декабря. Гулявшая с папой дочка решила сфотографироваться с бородатым кудесником на фоне елки, но выбрала не того, что оказался рядом, а другого, что был покрепче в плечах. Позже издание "Думская" выяснило, что зовут его Тимур и он является чемпионом по боям без правил.

Его оппонент по имени Мустафа, оставшийся без внимания и денег, закатил скандал, прямо на глазах ребенка потребовав, чтобы конкурент покинул его территорию.

"Вали отсюда!" — произнес он и толкнул едва закончившего фотосъемку "коллегу".

Завязалась драка, в ходе которой Мустафа остался без наряда, но продолжал наседать на более опытного противника. Разняли их очевидцы конфликта.

На этом, впрочем, "приключения" не закончились, поскольку к Тимуру спустя несколько минут подошла Снегурочка и поинтересовалась, когда тот собирается платить за работу на улице.

"Это помощник инспектора "Муниципальной стражи", она собирает дань. Неофициально. Я уже четвертый год работаю на Дерибасовской Дедом Морозом. Мы не облагаемся никакой данью, никакими налогами. Дедов Морозов ни при царе-батюшке, ни при "красных" никто никогда не трогал. Ко мне подошли и требуют от меня дань, это, честно говоря, наглость, беспредел и развод три в одном!" — посетовал участник боев без правил.

В городской администрации заверили, что местный чиновник действительно подходил к мужчинам, однако лишь для того, чтобы сделать им замечание. В то же время чиновники обещали разобраться в ситуации.