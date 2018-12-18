В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей

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В Одессе два Деда Мороза подрались из-за маленькой девочки 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Два Деда Мороза устроили потасовку в центре Одессы на глазах Снегурочки и плачущей девочки, из-за которой между сказочными персонажами и возник конфликт. Очевидцы сняли на видео, как они сами это окрестили, Mortal Kombat. Christmas Edition.
Инцидент на Дерибасовской улице произошел вечером 17 декабря. Гулявшая с папой дочка решила сфотографироваться с бородатым кудесником на фоне елки, но выбрала не того, что оказался рядом, а другого, что был покрепче в плечах. Позже издание "Думская" выяснило, что зовут его Тимур и он является чемпионом по боям без правил.
Его оппонент по имени Мустафа, оставшийся без внимания и денег, закатил скандал, прямо на глазах ребенка потребовав, чтобы конкурент покинул его территорию.
"Вали отсюда!" — произнес он и толкнул едва закончившего фотосъемку "коллегу".
Завязалась драка, в ходе которой Мустафа остался без наряда, но продолжал наседать на более опытного противника. Разняли их очевидцы конфликта.
На этом, впрочем, "приключения" не закончились, поскольку к Тимуру спустя несколько минут подошла Снегурочка и поинтересовалась, когда тот собирается платить за работу на улице.
"Это помощник инспектора "Муниципальной стражи", она собирает дань. Неофициально. Я уже четвертый год работаю на Дерибасовской Дедом Морозом. Мы не облагаемся никакой данью, никакими налогами. Дедов Морозов ни при царе-батюшке, ни при "красных" никто никогда не трогал. Ко мне подошли и требуют от меня дань, это, честно говоря, наглость, беспредел и развод три в одном!" — посетовал участник боев без правил.
В городской администрации заверили, что местный чиновник действительно подходил к мужчинам, однако лишь для того, чтобы сделать им замечание. В то же время чиновники обещали разобраться в ситуации.
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