Москвич застрял между прутьями лестничных перил

В подъезде по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 25, корп. 2 в районе Кунцево у гражданина застряла голова в решетке перил на лестнице, ведущей в подвал, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

При помощи специального инструмента прутья были разжаты и мужчина освобожден.

Мужчину передали бригаде «скорой помощи».

Ранее Управляющая компания опровергла информацию об обрыве троса лифта в здании «Welton Park» в Москве. Генеральный директор группы компаний «Эксперт» Денис Троценко заявил НСН, что во время движения лифта произошло резкое торможение из-за срабатывания защитного механизма. Предположительно, во время движения пассажиры изнутри облокотились на дверь, из-за чего в районе 2 этажа кронштейн крепления фотоэлемента дверей кабины зацепил крепление дверей шахты. Электромеханик моментально получил заявку о происшествии, прибыл на место, открыл двери кабины и выпустил пассажиров. Трос не обрывался, никто не пострадал.