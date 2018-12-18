Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США раскрыли "истинную" версию смерти начальника ГРУ
США раскрыли "истинную" версию смерти начальника ГРУ

В Мумбаи при пожаре в больнице погибли 8 человек 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA
В результате мощного пожара, охватившего накануне одну из больниц в индийском Мумбаи, погибли восемь человек, 145 — получили ранения, передает РИА Новости.
По данным местных СМИ, среди жертв пожара — 6-месячный ребенок. 28 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Пожар вспыхнул в понедельник вечером. Пламя охватило большую часть помещений 5-этажного здания больницы, и приехавшие пожарные бригады долгое время не могли потушить огонь. Сотрудники экстренных служб параллельно с этим спасали пациентов, заблокированных внутри горящего здания.
Причина возгорания пока не называется. Однако, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха.
Вести.Ru: последние новости
В Кузбассе горит торговый центр Неуправляемый самосвал рухнул с обрыва на аквапарк отеля "Ялта - Интурист" Испанский турист, чудом выживший под Магаданом, застрял в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США раскрыли «истинную» версию смерти начальника ГРУ64
Россию официально признали угрозой для Украины953
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова133
Медведева предупредили о подорожании необходимого214
Командир «Азова» может стать новым украинским лидером25
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
09:45
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Шоу-бизнес
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение