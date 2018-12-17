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В центре Москвы вспыхнуло кафе 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: vk.com/mosmchs
Заведение общественного питания загорелось в центре Москвы. Очевидцы сообщили о плотном задымлении по адресу улица Сретенка, дом 24.
Как сообщили News.ru источники в правоохранительных органах, загорелась пристройка к одному из расположенных в здании кафетериев. По предварительным данным, речь идёт о кафе «Натахтари». Из здания вывели всех посетителей.
«Началось обрушение конструкций. Создаётся штаб пожаротушения. Ведётся ликвидация», — сообщили News.ru источники.
На место прибыло большое количество пожарных расчётов. Автомобильное движение по Сретенке практически парализовано.
Ранее News.ru сообщал о ссоре двух жителей Москвы, в ходе которой один из спорщиков расстрелял оппонента из травматического пистолета. Был объявлен план «Перехват».
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