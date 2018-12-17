В центре Москвы вспыхнуло кафе

Заведение общественного питания загорелось в центре Москвы . Очевидцы сообщили о плотном задымлении по адресу улица Сретенка, дом 24.

Как сообщили News.ru источники в правоохранительных органах, загорелась пристройка к одному из расположенных в здании кафетериев. По предварительным данным, речь идёт о кафе «Натахтари». Из здания вывели всех посетителей.

«Началось обрушение конструкций. Создаётся штаб пожаротушения. Ведётся ликвидация», — сообщили News.ru источники.

На место прибыло большое количество пожарных расчётов. Автомобильное движение по Сретенке практически парализовано.

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