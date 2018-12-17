Постоянное представительство Ингушетии при президенте России выясняет обстоятельства задержания почти 40 студентов из региона, обучающихся в Москве в Российском государственном геологоразведочном университете, сообщает пресс-служба постпредства.
"Утром 17 декабря стало известно, что силовиками задержаны ингушские студенты Российского государственного геологоразведочного университета. По нашим данным, всего было задержано порядка 40 человек. Информации о том, в связи с чем и с какой целью проводились данные мероприятия, у нас нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители правоохранительных органов с постпредством Ингушетии по данному вопросу не контактировали, и никакой официальной информации от них не поступало.
"По поручению главы Ингушетии постпредство проводит работу по выяснению обстоятельств произошедшего. Заместители постоянного представителя Ингушетии находятся в ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино", куда были доставлены задержанные студенты. В настоящее время большинство из них уже отпущены", — уточняет пресс-служба.
"Вся информация о развитии ситуации докладывается главе республики Юнус-Беку Евкурову. Также о произошедшем проинформированы депутаты Государственной думы и сенаторы от Ингушетии", — подчеркивается в сообщении.
По данным пресс-службы, во вторник в Российском государственном геологоразведочном университете состоится встреча со студентами, проживающими в общежитии вуза, а также с ректором университета.