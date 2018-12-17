Все украинские моряки потребуют статус военнопленных в РФ

Адвокаты арестованных в России украинских моряков до конца года встретятся со своими подзащитными. Юристы заявили, что никаких сомнений в том, что задержанные признают себя военнопленными, нет.

По словам руководителя группы адвокатов Николая Полозова, моряки смогут добиться своего освобождения только в том случае, если будут сохранять общую позицию. При этом защитник уверен, что следствие будет пытаться рассорить задержанных.

Полозов отметил, что с высокой вероятностью в 2019 году следствие и мера пресечения будут продлены, сообщает «Интерфакс»