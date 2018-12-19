Украинского моряка не захотели арестовывать

Суд в Крыму отклонил жалобу на арест украинского моряка

Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца задержанного за нарушение госграницы РФ украинского моряка Владимира Варимеза, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Верховный суд Крыма в среду рассматривает апелляционных жалобы на арест пяти украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе. Арестованные моряки находятся в СИЗО Москве , их участие в судебном заседании обеспечено с помощью видеоконференцсвязи. Первой рассматривалась жалоба адвокатов моряка с буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза.

"Решение Киевского районного суда… об избрании меры пресечения Владимиру Варимезу оставить без изменения", — огласила решение судья Алла Овчинникова.

Судья уточнила, что срок содержания под стражей обвиняемого сокращается на один день — до 24 января 2019 года — из-за технической ошибки суда первой инстанции.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.