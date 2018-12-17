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Украинцы и поляки устроили массовую драку в Варшаве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На варшавской железнодорожной станции 15 декабря произошла драка между группами украинцев и поляков, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в вечернее время, передает Korrespondent.net со ссылкой на польское издание Warszawawpigulce.pl.
«Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями», — говорится в сообщении.
Конфликт закончился прежде, чем кто-либо успел вызвать правоохранительные органы. На месте осталось битое стекло, в результате никто не пострадал.
В феврале 2018 года в варшавском автобусе 27-летний гражданин Польши оскорбил двух украинцев из-за их национальной принадлежности, а затем избил их.
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